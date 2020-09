Conoce 5 de los errores financieros más comunes que te dejan sin dinero

Estephany de la Cruz

MÉXICO.- Muchos de los hábitos cambiaron durante estos meses de contingencia por el Covid-19, y quizá busques mejorar tu situación financiera pero hay algunos errores comunes que pueden ser un obstáculo para esa meta. A continuación te compartimos cinco momentos en los que provocamos que el dinero se nos vaya de las manos.

En primer lugar se encuentra el no conocer tus ingresos y gastos, esto suele pasar si son cobros automáticos por medio de las tarjetas bancarias o quizá no te has dado el tiempo de organizarlos, lo principal que te ayudará a tener una administración de tus gastos, es al hacer un presupuesto, si quieres puedes iniciar hacerlo de manera semanal o mensual.

"regularmente si no llevamos un control regular de este tipo, es que nos encontremos en problemas financieros con mucha regularidad porque no tenemos entonces una idea de lo que realmente estamos gastando", mencionó a Grupo Reforma, Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana y experto en finanzas

Si piensas que el hacer uso de la tarjeta de crédito como si fuera un ingreso adicional, puede ocasionar problemas financieros en un futuro, al usarla debes recordar que estás gastando el dinero que tendrás en un futuro, por eso, el experto recomienda hacer uso de la tarjeta de crédito sólo en casos de emergencias. Lo que categorizamos como el segundo de los errores más comunes cuando de dinero hablamos.

En tercer lugar, hablamos sobre el no contar con un ahorro para el futuro, para que en el momento en el que no se pueda trabajar tener un sustento económico, aunque muchas personas piensan que no alcanzan a ahorrar o que deben esperar para hacerlo el experto recomienda iniciar lo antes posible.

Ligado al anterior, el cuarto error es olvidar crear un fondo de protección o para emergencias, también es un error común, contar con un fondo para los momentos complicados ayudará a evitar deudas que pueden costar más con el tiempo, al igual que estar preparados en cualquier momento.

Y finalmente está el no comparar los servicios financieros, hay diversas tarjetas de crédito en un mismo banco, de diferentes intereses, y en ocasiones se escoge que la tiene el valor más alto, para evitar esto es importante preguntar y tener la información de cada servicio que quieres contratar.