¡Cuidado al comprar cubrebocas!; Los recogen de la basura y los venden en Internet

Nezahualcóyotl.- La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) advirtió que por la pandemia provocada por el Covid-19, aumentó en internet la venta de productos relacionados con la enfermedad, como cubrebocas, alcohol, gel y hasta medicina, que no tiene la calidad adecuada, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores.

"Corres el riesgo de que sea un producto caduco, que sea un producto clonado o en el caso de los insumos que no tengan la calidad suficiente", dijo Juvenal Becerra Orozco, presidente de la agrupación.

La comercialización de ese tipo de productos se presenta en mayor medida en Facebook, por lo que la Unefarm recomienda a la población que los adquieran en negocios establecidos para que pueda verificar la fecha de caducidad y la calidad que tienen.

"El gran problema es que al ser una cuenta de Facebook personalizado de alguien que no sabemos cuál es su giro, nada más que está utilizando el momento, de entrada aunque el producto sea original no está en el almacenamiento correcto de grados de temperatura y al ser una persona que no está bien constituida no sabemos si el producto sea robado, clonado o esté bien almacenado y si se lo toma al paciente no le va a hacer ningún efecto en su cuerpo", explicó.

Becerra Orozco aclaró que hay empresas que están legalmente constituidas, que cumplen con toda la normatividad que exige la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para comercializar insumos y medicinas de manera digital, pero en los últimos meses han surgido los que solo tratan de engañar a los consumidores.

Incluso se han registrado fraudes de sitios virtuales que ofrecen determinado producto a precios menores de los que normalmente se cotizan y los clientes pagan por anticipado y nunca les envían su mercancía.

Si tiras tu cubrebocas, córtalo

La Unefarm también denunció que han detectado que los cubrebocas que tiran a la basura las personas que los utilizaron son recogidos de los sitios de disposición de residuos, los lavan para revenderlos, lo que representa un riesgo para la ciudadanía.

"Detectamos que hay redes de pepenadores que están juntando los cubrebocas, los lavan y los venden en los tianguis, en los semáforos y es un foco de infección muy fuerte. Tú te compras tu cubreboca para evitar riesgos de salud y resulta que con ese mismo te contagias.

"Lo que estamos tratando es que las familias cuando terminen de usar su cubreboca ya que llegan a casa que agarren unas tijeras o un cuchillo lo corten y a la basura para que con eso nos aseguremos de que no va a llegar el producto reciclado nada más con que lo laven".

Los farmacéuticos del país iniciaron una campaña en la que utilizan el "hashtag" "#cortatucubreboca" para evitar que se comercialice otra vez.

Respecto a la venta de productos de higiene personal, como alcohol, gel antibacterial y cubreboca, entre otros, se presentó un incremento superior al 100% desde marzo pasado, que ocasionó su escasez; actualmente ya hay abasto pero los precios también aumentaron debido a la demanda existente.