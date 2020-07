Pese a cuidados extremos, los gimnasios están casi vacíos

Ciudad de México.- Los gimnasios de los estados del país donde han reabierto están casi vacíos.

"La expectativa (de cuántas personas regresarían) era muy difícil de definir, no podíamos tener una, obviamente queríamos que fuera un buen regreso, pero la verdad ha estado bajo, (aunque) ha ido creciendo, eso sí, poco a poco", dijo Raúl López, de Anytime Fitness.



"Tenemos 15 días que abrimos y la situación está muy lenta, las ventas están muy bajas y la cuestión aquí son los gastos de renta que son demasiados altos, no estamos en las óptimas condiciones, la gente tiene miedo de regresar al gimnasio, a lo mejor de pagar su mensualidad y que en 15 días los retornen a todos a sus casas", comentó Yadira Cisneros, de Trenor Fitness.

"Sabíamos que esto iba a hacer un poco difícil por el tema de la citas y que hemos cambiado la dinámica de trabajo, pero la gente ha respondido bien, no como pensábamos porque hay quienes se mantienen en casa y otro de los problemas es que después de 3 meses de inactividad física, la flojera gana", aportó Luz Vázquez, de 2Fit Sport Center.



A casi un mes de que comenzó la reapertura de los gimnasios, el promedio de asistencia es de 4 a 5 socios por hora, en establecimientos que forman parte de una cadena grande. De acuerdo a protocolos, un lugar de 500 metros cuadrados puede tener un máximo de 12 personas en ese lapso.



Hoy en día hay un debate sobre si el Covid-19 se transmite vía aérea o de persona a persona y ante esto, la OMS señaló que tras más de 200 investigaciones, no es algo contundente, pero participa en estrategias preventivas para ambas vías de transmisión.

"Hay una desinformación de cómo sí y cómo no te puedes contagiar, hay imágenes que ponen a los gimnasios como máximo riesgo y realmente no es una investigación seria, no es normal todos los cuidados y protocolos que estamos teniendo. La gente está temerosa", dijo López.



"Son dos factores (poca gente), los contagios que ahorita son los más elevados y la gente tiene miedo, han de pensar que no estamos con los protocolos, que sí los tenemos, y otra es que es tan incierto el que si nos van a regresar a nuestras casas o no, y la gente dice 'para qué pago mi mensualidad si el Gobernador está diciendo que nos va a regresar a todos en 15 días, mejor me espero'", apuntó Cisneros.



"Por información no pasa, todo mundo tiene un teléfono inteligente y todo se comparte en las redes sociales, depende de cada persona si te informas bien o te tragas los fake news", comentó Vázquez.





¿Cómo es la nueva normalidad?

En los gimnasios de la cadena Anytime Fitness, éste es el protocolo para usar las instalaciones:



Tras hacer una cita por Internet y tener un horario establecido, las personas deben pasar 4 filtros: desinfectarles el calzado, lavarse las manos, existen lavabos móviles, después se les pone alcohol en gel y se les toma la temperatura.

No puedes estar cerca de alguien más.

Hay estaciones de desinfección por todo el gimnasio.

Nadie puede compartir equipos.

Se desinfecta al inicio y termino de cada ejercicio.

Todos, por obligación, usan cubrebocas dentro del gimnasio.





Especial atención



Pese a la idea de que los gimnasios serían un foco de infección, Raúl López asegura que estos lugares son más seguros que los supermercados o el transporte público.

"Me gustaría que la gente supiera todos los protocolos que tenemos de limpieza y de cuidado, es mucho más fácil contagiarte en el súper o en el transporte público que en un gimnasio porque nunca estás en contacto con nadie, todos están a más de 2 ó 3 metros", dijo López.



"Cuidamos mucho el regreso y está muy cargada la información a que el gimnasio es un foco de infección, aparte las autoridades nos pide que esté muy ventilado el área, abrimos ventanales, nuestros gimnasios los tienen muy grandes, es la forma en que cuidamos la respiración".