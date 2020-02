Elon Musk podría convertirse en el hombre más rico del mundo

Estados Unidos.- Si el ritmo de la empresa de automóviles eléctricos, Tesla, se mantiene como ha iniciado el año, su director ejecutivo podría podría convertirse en la persona más rica del mundo, ya que su compañía actualmente oscila entre los 100 mil millones de dólares.

Todo esto es consecuencia que hace seis meses, las acciones de la compañía del físico emprendedor, Elon Musk, se elevaron hasta un 250% y por primera vez en su historia alcanzaron en el primer mes del 2020, un valor promedio sin precedentes.

Ese repunte permitió a la empresa de inventor y magnate sudafricano alcanzar los 800 dólares por acción logrando posicionar a la compañía como nunca, de seguir así se convertiría en el hombre más rico del mundo por encima del dueño de Amazon.

No es cosa fácil, Musk debe mantenerse en este ritmo para comprar 1,7 millones de acciones de la compañía después de cobrar su cheque de compensación que no cobra desde 2018; lo cual se espera agregue 346 millones de dólares a la fortuna del multimillonario.

Además de estos objetivos financieros, la empresa que ha revolucionado los vehículos eléctricos necesita mantenerse por encima del valor de mercado de 100 mil millones de dólares en un promedio final de mínimo 30 días hasta el mes de julio.

Si logra estos objetivos entonces podría destronar a fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos.

