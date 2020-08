Así se puede enfrentar el estrés laboral en empresas durante la pandemia

Ciudad de México.- La pandemia de Covid-19 ha cambiado el entorno laboral, lo que obliga a las empresas a profundizar sus estrategias en términos de protocolos, no sólo de salud, sino también sobre la prevención y control de riegos sicosociales que establece la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo, advierte Annel Lozano, subdirectora de Estrategia de Salud Be Well en Lockton México.

¿Qué dice la norma?

Esta norma obliga a las empresas a detectar y prevenir los riesgos sicosociales, como estrés grave, ansiedad o trastornos del sueño, de acuerdo con el tipo de puesto, jornada laboral o a la exposición a eventos traumáticos severos que se puedan presentar en las actividades diarias dentro de una organización. En caso de incumplimiento, las multas pueden ser de más de 500 mil pesos.

Así como es importante evitar e identificar los brotes epidemiológicos, para el regreso a las actividades laborales bajo la nueva normalidad también es necesario profundizar algunos apoyos sicológicos, explica Lozano.

Riesgos sicosociales

Para identificar los factores de riesgo sicosocial, la NOM 035 pide a las empresas realizar evaluaciones a empleados y valorar el entorno laboral.

Entre los principales factores sicosociales que se pueden presentar en el espacio de trabajo se encuentran la violencia laboral, condiciones de riesgo en el ambiente de trabajo, falta de condiciones y clima adecuado.

Tareas para empresas

El protocolo advierte que las organizaciones deben establecer y difundir políticas que fomenten el compromiso de la prevención de los factores de riesgo sicosocial y de la violencia en el trabajo, así como promover un entorno que favorezca el clima laboral.

El objetivo es que se establezcan estrategias en términos de mejorar el liderazgo en torno a la nueva normalidad y, sobre todo, que haya un acompañamiento muy específico a quienes estén pasando por una situación complicada, ya sea de salud o económica, y esto les brinde apoyo para sentir seguridad, con más productividad y compromiso, recomendó la especialista.

Responsabilidades

Los trabajadores tienen la responsabilidad de cumplir con los protocolos de manera efectiva y de participar en todas las estrategias de mitigación que se están aplicando en la compañía en términos de la NOM 035. La y el colaborador deberá seguir todas las medidas de prevención que establezca la empresa, evitando prácticas que atenten contra el clima organizacional.