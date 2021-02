Historia de éxito: De una tienda en colonia popular, ahora está en 7 países

Veracruz.- Hace una década, en la populosa colonia El Coyol del puerto de Veracruz un hombre abrió una pequeña tienda de venta de productos de papelería, bisutería, juguetería, cocina e higiene personal.

Hoy tiene presencia en siete países y busca expandirse a Brasil con venta de acciones.

En sus inicios, Shifu era atendida por una sola persona en un local de 30 metros cuadrados; a la distancia suman 250 empleos directos tan solo en México.

Pasó a convertirse en una franquicia que comercializa pintura para uñas, donas, ligas, labiales, pasadores, diademas, bolsas, carteras con precios desde los cinco a 30 pesos.

"Ha sido con mucho trabajo y dedicación y sobre todo porque si la verdad es creérselo, porque uno pensaba que conforme va creciendo la empresa, uno va soñando, por ejemplo algunos pensaban que era imposible estar en otro país, y bueno ahí estamos", afirma el jarocho Alfonso Barradas Saavedra, director general de Shifu.

En su corta vida, la empresa obtuvo el Best Franquicia in the World en Florencia, Italia y fueron nominados como una de las mejores franquicias de venta a detalle por la Asociación Mexicana de Franquicia en el 2017.

Por primera vez en sus 10 años de existencia y luego de tener más de 100 franquicias, la empresa veracruzana pondrá a la venta acciones que permitan abrir el mercado brasileño.

"Con dedicación y todo lo logramos (...) aunque este año sea difícil con la pandemia no irse abajo, seguir adelante, todo mundo sabe la tendencia, nos adaptamos y queremos que todo salga bien", expresó.

El empresario veracruzano señaló que alistan su expansión en Brasil con la venta de acciones, lo cual surgió gracias al Covid, pues debieron adaptarse.

"Así surgió este proyecto nuevo que tendremos la próxima semana, donde haremos una venta de acciones limitadas para poder expandirnos a Brasil", detalló.

Barradas Saavedra detalló que la venta de acciones se llevará a cabo del 15 de febrero al 15 de marzo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Especial negocios: En qué invertir este año pese a la crisis económica

Negocios mexicanos crecen más durante la pandemia que en años anteriores

Cómo pasarte al comercio electrónico para reinventar tu negocio