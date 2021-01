Maye Musk, modelo y madre de Elon, el hombre más rico del mundo

Fabiola Meneses Elizalde

Ciudad de México.- Es uno de los hombres más poderosos del mundo, creador de empresas como Pay Pal, Space X y de Tesla Motors, pero lo que poca gente sabe, es que su madre, Maye Musk, a sus 72 años es una reconocida modelo que realiza grandes campañas publicitarias y desfiles para firmas como Dolce & Gabbana.

Nacida en Canadá, pero criada en Sudáfrica, Maye viajó por todo el mundo gracias a que sus padres daban servicios quiroprácticos por todo el orbe.

Dada su belleza, empezó a modelar a los 15 años, ganando algún dinero trabajando los fines de semana y haciendo pasarelas y diversos catálogos.

Años más tarde, en 1969, impulsada por familiares y amigos concursó en Miss Sudáfrica, llegando a quedar en los primeros lugares y obteniendo más contratos para modelar.

En 1970 se casó con Errol Musk, un ingeniero que había conocido en la secundaria. Con él tuvo tres hijos, el primero, Elon.

Se dedicó entonces a estudiar y obtuvo una maestría en nutrición combinando su trabajo de maniquí, lo cual le permitía ahorrar algún dinero.

Sin embargo, debido a que sufría maltrato por su marido, en 1979 pidió el divorcio y se mudó a Durban, donde entró en gran depresión por este hecho, lo que le llevó a perder su figura, subiendo más de 20 kilos, y quedándose sin trabajo.

Es entonces que empieza a destacar como una modelo plus size.

Sin embargo, al año siguiente, recuperó su peso y volvió a brillar en los shows de los diseñadores más renombrados.

Después de que Elon terminara la secundaria, se mudó con sus hijos a Canadá, donde tenía parientes, y tuvo que empezar de cero, ya que su marido no le proporcionaba dinero para mantener a los pequeños, quienes sufrieron de privaciones llegando a comer carne sólo algunas veces al mes.

"Vivíamos en un departamento pequeño el cual tuve que pintar y arreglar, tanto que me lastimé las manos. Afortunadamente, Canadá me recibió con los brazos abiertos, con mucho trabajo y pronto le pude comprar su primera computadora a Elon", señaló Mayte en diversas entrevistas.

Es entonces cuando empezó a trabajar como investigadora en la Universidad, dio clases de nutrición y además logró obtener diversas campañas publicitarias, y con la ayuda de becas y préstamos, logró mandar a sus tres hijos a la universidad.

"Desde los tres años supe que Elon era un genio, pero todavía no sabía que iba a realizar grandes cosas en la vida. Por ejemplo, él solito creó a los 12 un juego para la computadora", escribió en un libro que publicó, titulado "Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime Adventure, Beauty and Success".

Allí también explica cómo logró sacar adelante a sus hijos, como madre soltera e independiente, y siempre teniendo valores como el trabajo y la honestidad.

"Crie a mis hijos como mis padres nos criaron cuando éramos niños: para que fuesen fuertes, considerados y educados y para que trabajasen duro e hiciesen cosas buenas", detalla Maye, hecho que explica por qué sus hijos no buscan ahora como adultos la ostentación y la riqueza, a pesar de los éxitos y fortunas que han logrado.

En 1995, Elon y Kimball, otro de sus hijos, crearon la empresa de software Zip2, dedicada a desarrollar guías y mapas para empresas de comunicación y comercio eléctrico, que fue muy exitosa. Su madre fue la que aportó 10 mil dólares de sus ahorros para fundar la compañía sin pensar que llegarían a vender esta pequeña empresa varios años después en 300 millones de dólares.

En paralelo al éxito de sus hijos, la carrera de esta dinámica mujer ha ido en ascenso, sobre todo después de que a los 59 años cambió su pelo castaño por un rubio platino, que ahora la caracteriza.

Actualmente mantiene su negocio como nutricionista impartiendo conferencias, escribiendo artículos y asesorando pacientes.

