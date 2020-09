México: Etiquetado causa confusión a proveedores por fecha de inicio

Ciudad de México.- La fecha para la entrada en vigor de la implementación del nuevo etiquetado de advertencia en alimentos que se excedan en ciertos ingredientes ha causado confusión entre los proveedores de supermercados, aseveró Mariana Curiel, directora de la Asociación Mexicana de Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento.

Aunque el nuevo ajuste a la Norma 051 entra en vigor oficialmente el 1 de octubre, hay empresas que piensan que será hasta diciembre, basadas en la publicación de un acuerdo interinstitucional de dependencias del Gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio.



Esa publicación establece plazos y criterios para no sancionar a las empresas durante la verificación del cumplimiento de la Norma que hagan las autoridades, y una de las fechas de margen es a partir del 1 de diciembre.



Curiel expuso que la Norma 051 ha tenido diversas modificaciones, la última en 2016, entonces aquellas empresas que cumplen con el etiquetado aún vigente podrán mantener la comercialización de sus productos hasta el próximo 30 de noviembre.

"Pero aquí hay un poco de desinformación porque hay empresas que creen que la Norma entra en vigor hasta diciembre para colocar el nuevo etiquetado.



"La primera pregunta es, ¿tus etiquetas cumplen con la Norma Oficial Mexicana vigente?, y si realmente estás seguro de ello, entonces sí puedes tener estos días de gracia, pero si tu etiqueta no cumple, entonces sí estás en problemas y te pueden sancionar".



Reveló que es una aclaración que frecuentemente han dado, sobre todo a las mipymes.

Supermercados presionan a proveedores por etiquetado

Otro problema detectado por la Asociación es que desde antes que saliera publicado el acuerdo interinstitucional en el Diario Oficial, supermercados empezaron a presionar a sus proveedores para implementar el nuevo etiquetado.



"Mandaron cartas y oficios a sus proveedores diciendo, 'si no me cumples para agosto o a más tardar el 15 de septiembre, te voy a dar de baja', y por ello muchas empresas se adelantaron a la modificación de sus etiquetas, porque también para las tiendas de autoservicio es todo un rollo y para evitar multas, que pueden llegar a más de 9 millones de pesos, decomisos, clausuras, etcétera", describió.



El problema de esto, señaló Curiel, es que han detectado que hay empresas que por las prisas pegan mal el etiquetado o no ponen los sellos en el orden que indica la Norma, lo que puede derivar en sanciones.



Pero esta práctica, advirtió, está propiciando otro tipo de desinformación, que empresas más chicas copien tal cual el etiquetado mal puesto que están haciendo sus competidores.