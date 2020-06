México se aísla del mundo por la decisión contra la OPEP+: Coparmex

Ciudad de México.- México se aísla internacionalmente con la negativa de la Secretaría de Energía (Sener) a la propuesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) para extender el recorte de la producción de crudo hasta julio, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

"Al salirse del acuerdo que pretende estabilizar los precios del petróleo, México empieza a aislarse de las decisiones internacionales más importantes en este sector", comentó el organismo empresarial.

Añadió que el país necesita un regulador independiente y apartidista que promueva un mercado abierto y que incentive la participación privada, para aumentar las opciones de importaciones competitivas.

Consideró que los cambios en las reglas del juego en el sector energético tendrán un gran impacto en la economía nacional, afectando por igual a grandes, medianas y pequeñas empresas que participan en el mismo.

"Las señales que el actual Gobierno federal está enviando, no son las correctas para propiciar mayor inversión en el sector energético, además de que no está generando un clima de certidumbre y no se está respetando la regulación, en un momento tan delicado como es la entrada del T-MEC", subrayó.

El sector patronal afirmó que las acciones del Gobierno de México han seguido la misma línea de debilitar al sector privado y limitar su contribución actual al logro de los objetivos de seguridad energética, al mismo tiempo que favorece "injustificadamente" a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).