Deja México de ser el 'paraíso' de los mercados emergente: JPMorgan

Monterrey.- México dejó de ser considerado un refugio seguro entre los mercados emergentes debido a las condiciones económicas y políticas del país, aseveró Nur Cristiani, directora del departamento de Análisis de Renta Variable y Estrategia para México en JPMorgan.

"México ha dejado de ser ese paraíso, o 'safe heaven', como nosotros le llamamos, de mercados emergentes", refirió Cristiani en conferencia virtual con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).



"México era uno de los mercados en donde te podías refugiar, era el más desarrollado de los emergentes, hoy en día no es así. Por el tamaño como por las condiciones e idiosincrasia del mercado y las condiciones económicas y políticas del país nos hemos vuelto un mercado emergente más".



Además, añadió, los fundamentales de las empresas tampoco generan atractivo.

De las 30 empresas mexicanas que cubre JPMorgan, expuso, prácticamente todas redujeron sus planes de inversión en bienes de capital al igual que las expectativas de pago de dividendos en el primer trimestre del año.



"Qué valor le queda a los inversionistas de renta variable cuando no van a tener crecimiento de utilidades y, por lo mismo, difícilmente van a tener apreciación de capital, no van a tener pago de dividendos y la perspectiva para que las compañías inviertan y, por lo mismo, generen hacia adelante mayores utilidades también se ve complicada".



Respecto a la inversión y sus implicaciones sobre las expectativas de crecimiento de las empresas en el mediano y largo plazo, resaltó que la política pública es fundamental.



"La falta de claridad sobre las reglas del juego, el respeto a la legalidad bajo la argumentación de situaciones extraordinarias ha derivado en una crisis de confianza empresarial importante".



Comparado con otros países, México tampoco luce atractivo y Cristiani estimó que el mercado accionario va a generar un menor rendimiento respecto a los países que componen el índice de mercados emergentes y los de América Latina.



En el escenario base de JPMorgan, el S&P/BMV IPC, el principal índice de la BMV, estaría cerrando el año en alrededor de 38 mil puntos, nivel en el cual cotiza actualmente, debido a que los fundamentales de las empresas y de la economía mexicana, así como la situación a nivel global, no son favorables.



Y bajo un escenario optimista, y poco probable, en el que las empresas registren utilidades de doble dígito, el S&P/BMV IPC llegaría a niveles cercanos a los 41 mil puntos, con una expectativa de crecimiento de 7.9 por ciento respecto al cierre del viernes, de 38 mil 002 unidades.