México: Por COVID-19, menos empresas darán reparto de utilidades

La baja actividad económica durante el 2020 por la pandemia de COVID-19, provocó que menos empresas den reparto de utilidades este año.

De acuerdo con el Estudio Reparto de Utilidades (PTU) que realiza la Coparmex Jalisco, este año sólo el 63 por ciento de las empresas socias del organismo realizará reparto de utilidades, 15 puntos porcentuales menos de las empresas que lo hicieron en el 2020, cuando fue el 78 por ciento.

"Esto no quiere decir que exista un 37 por ciento de empresas que aunque hayan ganado no lo vayan a repartir, el 63 por ciento de las empresas tuvieron utilidades, el resto, ese otro 37 por ciento no tuvo utilidades o tuvo pérdidas derivado de la crisis económica generada por la pandemia", explicó el presidente del organismo, Carlos Villaseñor.