¡No más Home Office! Hombres prefieren regresar a las oficinas

Casi la mitad de los trabajadores hombres se sienten motivados para regresar al lugar de trabajo, mientras solo un tercio de las colaboradoras mujeres tiene la misma motivación, de acuerdo con el estudio de ManpowerGroup "Lo que las mujeres quieren en el trabajo".

Los trabajadores y trabajadoras perciben el regreso a las oficinas desde dos puntos de vista distintos. Las mujeres ven a la oficina como un medio para poder separar el trabajo de la casa. Mientras, los hombres lo ven como una ventaja competitiva que les dé mayor probabilidad de ser más visibles y lograr una promoción.

Las mujeres han asumido gran parte de las responsabilidades de cuidados en el hogar, de niños y adultos mayores, al mismo tiempo que equilibran el trabajo a distancia o las funciones que deben desempeñar en el lugar de trabajo. Aunque los hombres también asumieron más responsabilidades en el hogar durante la pandemia, no en la misma proporción que las mujeres, destaca el estudio.

"Through 2020-21, we've talked about the acceleration of many trends - remote work, digitization - but we have to address that others have hit the brakes or reverse. Progress to #genderparity has halted & this should be an alarm bell for all of us." -@RooBristol @wef #SDIS21 #ESG pic.twitter.com/RmuwFl0TKm