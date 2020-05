Nueva forma de comer y servir en restaurantes ante pandemia de coronavirus

PAÍSES BAJOS.- El confinamiento por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por coronavirus ha comenzado a levantarse en algunos países, los cuales ahora se enfrentan a la nueva realidad sobre cómo reactivar la economía con el cuidado de evitar un rebrote de Covid-19. Es así que el talento humano sale a relucir, tal como lo demostró el dueño de un restaurante a quién se le ocurrió abrir su negocio ofreciendo cierta seguridad a sus comensales al ubicarlos en cabinas de vidrio.

Tal como lo indicó mediante una entrevista a AFP, Willem Velthoven, el director de Mediamatic: “El coronavirus nos obliga a replantearnos la forma en que recibimos a los clientes”.

Mediamatic es un centro cultural de Ámsterdam en donde surgió la idea de utilizar pequeños invernaderos, generalmente dedicados a proyectos artísticos, para ofrecer a los futuros clientes de su restaurante un comedor privado, acorde con las restricciones debidas a la pandemia viral.

Es así que este negocio de comida está probando esta nueva forma de comer y de servir, a la espera de que las autoridades holandesas den luz verde a la reapertura de los restaurantes, cerrados desde el 16 de marzo para luchar contra la Covid-19.

This Amsterdam restaurant is testing out glass pods as way to offer a classy dining experience in the time of COVID-19 pic.twitter.com/9wcJ1NNMqw