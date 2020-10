México: ¿Fin de año y sin dinero? Así puedes prepararte

MÉXICO.- Aunque por la pandemia será un año atípico, ya faltan menos de dos meses para el arranque de esa temporada de fiestas navideñas, posadas ...y gastos.

Si tu bolsillo está aún golpeado por la crisis económica que trajo el COVID-19, estás a tiempo de implementar tu estrategia financiera para sobrevivir al fin del año, y de paso, hacerte menos pesada la cuesta de enero.

Ma. Guadalupe Torres Pulido, experta en finanzas personales y académica de la Universidad Panamericana, recomienda hacer un presupuesto de regalos, y enlistar a qué personas les vas a dar un detalle.

Para economizar, puedes elaborarlos tú mismo; por ejemplo, cocinando galletas o haciendo un collage de fotografías.

"Tenemos que dejar de pensar que el monto del regalo es el monto de la felicidad que crea en el otro. Hay regalos que no nos pueden costar mucho y sin embargo, que pueden representar mucho para la persona a la que vamos a regalar, porque significa que la conocemos", afirma.

Si prefieres comprarlos, lo más sencillo es hacerlo de forma escalonada, para evitar que todos los gastos se junten en diciembre.

Comprar con anticipación también te permitirá aprovechar ofertas como el Buen Fin para ir cumpliendo tu lista, y cotizar en varios lugares para encontrar el mejor precio y hacer una adquisición inteligente.

"No creer que todas las promociones que se anuncian son convenientes, si analizamos el bien qué queremos comprar en diferentes opciones lo más seguro es que podamos encontrar la más barata", abundó.

También es un buen momento para buscar fuentes adicionales de ingresos, aprovechando que por la temporada, se incrementa el consumo. Puedes hacer pasteles, envolver regalos u ofrecer tus servicios para reparaciones caseras.

"Esto se presta muy bien en Navidad, porque la gente que no sabe hacer algunas cosas saldrá a buscarlo. Entonces, si yo soy muy buena cocinera, me pongo a hacer roscas de Navidad, las adorno bonitas, y entonces genero un ingreso extraordinario que me va a permitir sortear la cuesta de enero", ejemplificó.