Peluches hechos con ropa de familiares fallecidos; una forma de recordarlos

MÉXICO.-Un oso, conejo o incluso un perro hecho a partir de una prenda pueden ser ese recuerdo del primer bebé, de una graduación escolar o de un familiar fallecido.

Lo que comenzó como una creación especial para un evento familiar, se convirtió en un emprendimiento de fabricar centros de mesa para eventos sociales, por lo que crearon su propia marca, Animalia Co, recordó Alicia Vélez, cofundadora.

Al comienzo de la pandemia de Covid-19, Vélez y Alejandro Casián creyeron que su negocio había terminado por la cancelación de eventos sociales, pero comenzaron a llevarles prendas de familiares fallecidos para que crearan un recuerdo con ellas.

"Mi intención era para eventos (...). Empecé a tener muchos pedidos de escuelas para graduación. Ya que se acabó lo de las graduaciones me mandaron un mensaje que si podíamos hacer algo de una camisa, que se le había muerto su papá y se lo hice y le gustó, y me mandaron a hacer para otros dos y me empezaron a preguntar muchos y ya de ahí empecé a hacer más", compartió la emprendedora.

Antes de la pandemia, con graduaciones y eventos sociales llegaron a vender más de 225 piezas al mes.

Manera de impulsar el reciclaje

Actualmente venden más de 135 piezas mensuales en promedio. Señalaron que podrían vender más, pero se han visto con la limitante de encontrar personal que les ayude a fabricarlos con las características adecuadas.

Cuentan con tres modelos: conejos, perros y osos, de tres diferentes tamaños que van desde los 32 centímetros hasta los 42. Actualmente solicitan más piezas para recordar a los familiares fallecidos.

También mencionaron que es una forma de impulsar el reciclaje.

"Con el dolor que traen (los deudos) quedan muy reconfortados de abrazarla (la figura de tela) y les gusta que les quedan bonitas", dijo Casián.

Animalia Co cuenta con cinco colaboradores junto con los emprendedores, y como las piezas se hacen de manera artesanal pueden tardar 15 días en las entregas, según la cantidad de pedidos.

Si quiere contactar con los emprendedores puede hacerlo en su página de Facebook: Animalia.gift.

