Los prints atrevidos se posicionan en la moda de los caballeros.

Ciudad de Mèxico.- Surf's up: la obra psicodélica de Shawn Stussy para la firma francesa Dior, impregnó a la colección para hombres pre fall 2020 de prendas llenas de energía.

Sus letras y mensajes aparecieron impresas en suéteres, camisas y gorros en diciembre pasado durante la pasarela de Miami, ahora, como telón de fondo para la campaña publicitaria que fotografió Steven Meisel.

"Esta campaña captura la idea de la visión moderna de Miami y Dior mejorada por la identidad gráfica de Shawn", expresó el director artístico de ropa para hombre de la firma, Kim Jones.

Se incluyen los tenis edición limitada Air Jordan 1 High OG realizadas en colaboración con Jordan Brand que saldrán a la venta el próximo mes.

Official Images of Air Jordan 1 High OG 'Court Purple' dropping on April 4th https://t.co/V1umQb7qmM pic.twitter.com/zJkdbfUBVV