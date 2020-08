Proliferan 'empresas zombis' por excesiva regulación del SAT

Ciudad de México.- Las trabas regulatorias del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para tramitar bajas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) están desatando la proliferación de "empresas zombis", que son negocios que ya fueron disueltos en lo mercantil, pero que siguen "vivos" para efectos fiscales.

"Son empresas que aun cuando ya no existen como negocio, siguen efectuando gastos en contadores, abogados y demás en espera de que el SAT autorice su baja en el RFC", detalló Pedro Raúl Lara García, socio director del despacho PRL y Asociados, miembro de la firma global Geneva Group International.



"La empresa deambulará como 'muerto viviente' existiendo en el limbo fiscal, presentando declaraciones en 'ceros' por la eternidad".



Advirtió que esta situación carece de un sustento jurídico porque la disolución de un negocio es un acto mercantil y no fiscal, cuando en la Ley, la empresa está obligada sólo a avisarle al SAT de su disolución y no a esperar su autorización para poder dejar de operar.

La disolución de una empresa, añadió, se regula por la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 229, que es en donde están plasmados los supuestos para su terminación.



Con base en dicha Ley, afirmó, no se requiere consentimiento del fisco para disolver la sociedad.



Añadió que basta celebrar una asamblea general extraordinaria de accionistas en la que se acuerde la disolución, las acciones a realizar y el nombramiento del liquidador.



Lara García destacó que desde hace años la OCDE ha hecho llamados constantes a los Gobiernos para impedir la proliferación de este tipo de empresas que propician la baja productividad y captan recursos que bien pudieran usar las empresas productivas.



"Contrario a las recomendaciones de la OCDE, en México proliferan las 'empresas zombis' a causa de la excesiva regulación del SAT, que impide su liquidación por las más variadas causas".



Un estudio de PRL y Asociados expuso que aun cuando ya no existe legalmente, porque fue liquidada y cancelada su inscripción ante el Registro Público del Comercio, la empresa queda viva para efectos fiscales, obligándola a seguir cumpliendo obligaciones como presentar declaraciones y avisos, los cuales no son pocos.



Lara García añadió que la pandemia aumentó la mortandad de pymes, por lo que empezó a cobrar notoriedad la proliferación de "empresas zombis".