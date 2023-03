El banco First Citizens, con sede en Carolina del Norte, comprará buena parte del Silicon Valley Bank, una entidad centrada en la industria tecnológica cuya quiebra remeció el sector bancario este mes.

El acuerdo podría tranquilizar a los inversionistas en un momento de falta de confianza en los bancos, aunque la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y otras agencias reguladoras ya habían tomado medidas extraordinarias para evitar una crisis bancaria más amplia al garantizar que todos los depositantes en SVB y otro banco quebrado en Estados Unidos podrían acceder a todo su dinero.

