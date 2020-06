¡Histórico! Logra el SAT incrementar la recaudación en 188%

Ciudad de México.- La nueva estrategia del fisco hacia los contribuyentes ha permitido que la recaudación por cobranza de adeudos fiscales toque niveles récord en los primeros cuatro meses del año.

De acuerdo con cifras del Sistema de Administración Tributaria (SAT), recaudó 188 por ciento real más, con un total de 21 mil 879 millones de pesos, que en el mismo periodo de 2019.



Lo anterior sin contar el cobro a empresas como Walmart, Femsa, IBM o Toyota, anunciados en el mes de mayo, lo que crecerá el monto.



Sólo en abril se recaudaron 5 mil 773 millones por cobro de adeudos, el mayor cobro mensual desde 2013, que significa un aumento de 158 por ciento frente a abril de 2019, revelan datos de SAT.

Según fiscalistas, la nueva estrategia hacia los contribuyentes es más efectiva que aquella de condonación de multas del sexenio anterior. No obstante, la calificaron de excesiva en ocasiones.



El aumento en la recaudación se debe a la mayor presión del SAT sobre empresas que adeudan impuestos de años pasados, afirmó Juan Carlos Bojorges, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).



Añadió que el fisco ha logrado incrementar sus cobros frente a todo tipo de personas físicas y morales con una política más agresiva.



"Aplicar la ley es lo correcto, puede ser que el problema está en las formas y en la presión excesiva.



"En mucho de los casos hay presión para contribuyentes que pagan de manera regular. La autoridad manda estos mensajes de manera generalizada", dijo.

En febrero, el SAT logró un cobro de 8 mil 290 millones de pesos a American Móvil, lo que incrementó la cifra de cobros de adeudos fiscales, explicó.



No obstante, la cifra cobrada al gigante de telecomunicaciones sólo explica en parte el aumento histórico en la recaudación, puesto que de enero a abril de 2019 los cobros fueron de 7 mil 590 millones de pesos, según cifras del SAT.



Estimó que los cobros del SAT aumentarán cuando se reflejen los pagos de Walmart por 8 mil 100 millones de pesos, de Femsa por 8 mil 800 millones, de IBM 650 millones de pesos y de Toyota de las que se desconocen las cifras, dijo.



La última vez que el fisco recaudó un monto similar a través de cobro de adeudos fue en 2013 cuando recaudó 19 mil 619 millones de pesos.



Según Guillermo Mendieta, socio de Mendieta y Asociados, en 2013 la razón por la cual hubo un incremento fue el decreto para la amnistía fiscal donde se condonaban los recargos de hasta el 100 por ciento, pero se mantenía la actualización por inflación.



Precisó que las condonaciones no fueron de impuestos, sino de los recargos y que los contribuyentes prefirieron asumir las deudas que acusaba el SAT en lugar de ir a tribunales.



Aseguró que no ha quedado claro si los cobros realizados a Walmart este año conllevaron amnistías del cobro de multas, recargos o actualizaciones, debido a que la demanda inicial del SAT fue por 10.5 mil millones.