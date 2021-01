Esta es la clave para ahorrar si contratas plataformas de streaming

Ailyn Ríos

Ciudad de México .-Las plataformas de streaming han resultado una alternativa de entretenimiento durante la emergencia sanitaria, pero a mediano plazo podrían convertirse en un gasto considerable.

Para evitar que se vuelvan una carga para el bolsillo, se debe tener claro el monto destinado para este rubro y ajustarlo a las necesidades y gastos de cada persona, sugirió Ana Fernanda de las Fuentes, directora de estrategias de educación financiera en Cumplo México.

"Es importante poder detectar cuáles son los contenidos que más me interesan y debido a eso cuáles son las plataformas que podríamos elegir, que podríamos pagar y que están dentro de nuestro presupuesto.

"Para lograr esto, primero tenemos que tener un registro, un presupuesto de todos los gastos fijos que tenemos. Hay que estar muy consciente de qué es lo que queremos (consumir) y cuánto podemos gastar", dijo la directora de la plataforma de financiamiento colaborativo.

El gasto anual que representa Netflix es de mil 668 pesos, en el caso de que se pague la suscripción básica de 139 pesos, Amazon Prime representa un gasto de 899 pesos anuales, mientras que Disney + cuesta mil 599 pesos anuales.

De pagarse las tres se gasta 4 mil 166 pesos al año.

La directora sugirió que, si una plataforma no se ha usado por varias semanas, se cancele y se vuelva a contratar cuando vaya a ser usada para así evitar pagar el tiempo que no se usan.

Otra opción es recurrir a las tarjetas de prepago que se pueden adquirir en supermercados y tiendas de autoservicio o hacer el pago anual.

"Si hay un plan anual lo recomendable es hacer ese pago. Si tienen la oportunidad de hacer un pago anual te estás ahorrando un 20 por ciento", agregó.

Compartir cuentas de streaming es ilegal

Aunque algunas personas han optado por compartir cuentas de streaming para ahorrar gastos, es importante destacar que esta práctica es ilegal, mencionó la directora.

"Lo que recomendamos que tomes los periodos de prueba que estas plataformas te ofrecen para que sepas si tienen disponible el tipo de contenido que tu estas buscando y elijas tu favorita", aconsejó.

El mercado mexicano de servicios de video Over The Top (OTT), como Netflix, Prime Video y Disney Plus, es el segundo mercado más grande de Latinoamérica, de acuerdo con la firma PwC.

Los ingresos de este mercado en 2021 podrían alcanzar poco más de mil millones de dólares, 15.7 por ciento más que en 2020.

