Transnacional obtiene suspensión provisional frente a reforma al outsourcing

Luis Alberto Díaz

MÉXICO.- Aunque la transnacional del ramo de cosméticos Mary Kay logró la semana pasada la suspensión provisional del amparo contra la reforma que limita el outsourcing o la subcontratación de personal, la mayoría de las empresas teme seguir esa vía, porque sería abrir otra trinchera en el tema laboral.

"Una resolución de este tipo sí puede alentar a otras organizaciones a promover un amparo similar, sin duda es llamativo que hayan obtenido la suspensión provisional", afirmó Álvaro García Parga, vicepresidente de recursos humanos de Grupo Prodensa y director del Comité Laboral Nacional de la asociación de maquiladoras Index.

"Pero yo no alentaría al amparo, lo mejor es no estar buscando jugar con fuego o estirar la cuerda a ver si no se rompe, la mayoría de las empresas, sobre todo transnacionales, va en vía de cumplimiento con la reforma a la Ley".