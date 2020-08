Se imponen vinos mexicanos a sus rivales europeos

Guadalajara.- Casa Madero vuelve a poner a Parras, Coahuila, en el mapa vinícola internacional.

La bodega más antigua de América Latina, que comenzó trayectoria en 1597, se acaba de colgar cuatro medallas, dos de oro y dos más de plata, en el Challenge International du Vin, celebrado en Francia, donde se evaluaron más de 5 mil vinos, procedentes de 37 países.



"Con estas últimas cuatro medallas llegamos a las 927 preseas. Desde 1989 participamos en competencias internacionales, pero solo en las autorizadas o coorganizadas por la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV), porque tienen mayor transparencia de información", argumenta Diego Hernández, sommelier tapatío que colabora desde hace 13 años con Casa Madero.



Dos años en barrica y uno más en botella, es tiempo bien invertido para las etiquetas de la gama Gran Reserva, pues los varietales Cabernet Sauvignon y Malbec de la añada 2016 obtuvieron oro en dicha contienda, mientras que Shiraz de la misma categoría ganó plata, al igual que Casa Madero Malbec (2018), etiqueta con sólo 12 meses en contacto con madera de roble americano.

"Es curioso cómo la misma variedad de uva (Malbec) ganó medallas con dos etiquetas distintas. Tenemos Malbec desde 1980, pero fue hasta el 2012 que lanzamos un vino con ese varietal, y eso es algo importante que habla de dos cosas: la primera es la paciencia para esperar hasta que esté en óptimas condiciones (acidez, pH y azúcar), y lo segundo es nuestro compromiso de no lanzar al mercado un vino hasta que sepamos que ya tiene la calidad para llevar la etiqueta Casa Madero.



"Se habla de que somos muy vendidos y de que tenemos muchas medallas, pero no se habla de la razón y todo es debido a que hay ciencia detrás, hay paciencia, tiempo, inversión en dinero, trabajo y capital humano para encontrar el punto en que las condiciones climatológicas, de suelo, tecnológicas y productivas se conjunten para que ganemos medallas, no es una coincidencia", agrega el avecindado en Monterrey.



Entre 10 y 15 años de guarda, es el tiempo que el experto estima para las etiquetas ganadoras, las cuales se encuentran a la venta en Liverpool, La Europea, La Playa, Vinos América, Vinoteca y Palacio de Hierro.

La situación mundial por el Covid-19 obligó a la vinícola a suspender su tradicional Fiesta de la Vendimia, que se celebra desde hace más de seis décadas en el mes de agosto en Parras de la Fuente, Coahuila.



"Esperemos retomar estas tradiciones en 2021", comunicó Casa Madero.