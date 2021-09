Walmart niega asociación con criptomoneda Litecoin

ESTADOS UNIDOS.- Walmart negó tener alguna asociación con la criptomoneda Litecoin después de que un boletín de prensa falso causó una oleada breve de reportes erróneos de medios noticiosos nacionales y de usuarios de redes sociales el lunes.

Un comunicado de prensa que asegura una asociación entre Walmart y Litecoin “no es real”, de acuerdo con la vocera de Walmart, Molly Blakeman. Charlie Lee, creador de Litecoin y presidente de la Fundación Litecoin, confirmó que el documento es falso.

El anuncio falso apareció temporalmente en un distribuidor importante de boletines de prensa y en varios medios, entre ellos Reuters, CNBC y Yahoo Finance, antes de ser borrado y corregido. De momento se desconoce quién lo creó.

The Litecoin Foundation has not entered into a partnership with Walmart. — Litecoin Foundation (@LTCFoundation) September 13, 2021

A continuación un análisis detallado de los hechos.

AFIRMACIÓN: Walmart anunció el lunes una asociación importante con la criptomoneda Litecoin.

LOS HECHOS: El minorista más grande de Estados Unidos no se está asociando con Litecoin, pese a un boletín de prensa falso que afirma lo contrario, dijo Blakeman a The Associated Press vía telefónica.

Lee, que creó Litecoin, confirmó que el comunicado era falso en un email a la AP. Un empleado de Litecoin tuiteó por error la afirmación falsa el lunes desde la cuenta verificada de la criptomoneda después de after ver el anuncio falso en GlobeNewswire, un distribuidor importante de boletines de prensa, explicó Lee. El empleado luego se dio cuenta de su error y borró el tuit, agregó Lee.

Comunicado oficial por parte de #Litecoin tras el desmentido de la asociación junto a Walmart@LTCFoundation



***Noticia con demora. Si quiere acceder a la información completa , en español y en tiempo real acceda desde aquí:https://t.co/rHPVM5Eu3T *** pic.twitter.com/ad0Nj7JkMu — AudioMercados (@AUDIOmercados) September 13, 2021

El comunicado usaba el titular falso “Walmart anuncia asociación importante con Litecoin”. Incluía declaraciones inventadas del director general de Walmart y del creador de Litecoin en las que se aseguraba falsamente que Walmart permitiría a los clientes pagar con la criptomoneda a partir del 1 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR:

Adultos mayores podrán regresar como empacadores en Walmart

AMLO pedirá a Walmart que contrate a adultos mayores como empacadores

Detienen a hombre por robar en Walmart e intenta pagar la fianza con dinero falso