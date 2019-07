Agencias

A partir del próximo 3 de agosto, la marcación nacional en México se simplificará para los usuarios de telefonía, lo cual aplicará tanto para quienes quieran llamar a celular como a un teléfono fijo.

De esta manera, se eliminarán los prefijos 01 para realizar llamadas de larga distancia nacional, así como el 044 para hacer llamadas a celulares y el 045 para las llamadas de larga distancia desde líneas fijas a teléfonos celulares.

El comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), Rafael Eslava Herrada, dijo que la marcación a 10 dígitos simplificará y homologará los procedimientos de marcación en todo el país, haciendo más sencillo marcar a números celulares y de larga distancia.

“Esta eliminación responde a dos cuestiones básicas: primero, una simplificación en la marcación y la segunda concretar en la mente de los usuarios la reforma constitucional que elimina el cobro de la larga distancia”, señaló.

El comisionado recordó que desde el 1 de enero de 2015 ya no se cobra larga distancia desde telefonía fija, sin embargo, los procesos de marcación no se han adecuado y eso ha provocado que muchos usuarios se cuestionen si en verdad hay una eliminación en el cobro de larga distancia o no.

Es por ello que con esta homologación se busca cerrar “de una vez por todo con el tabú” del cobro en marcación de larga distancia; es así como cerca de 20 millones y medio de líneas fijas, tanto residenciales como comerciales, verán una simplificación en los procedimientos de marcación.

