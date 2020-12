El reconocido diseñador Alexander Wang es acusado de abuso sexual

El reconocido diseñador estadounidense Alexander Wang fue señalado por varios modelos de ser un depredador sexual.

Al menos ocho miembros de la industria denunciaron desde las redes sociales que fueron drogados y abusados sexualmente por la estrella de la alta costura.

Wang, de 37 años, fue acusado de agregar éxtasis a las bebidas de los modelos y de agredirlos sexualmente en eventos en los últimos años, informó el sitio WWD.

El modista, quien se hizo conocido por sus fiestas repletas de estrellas tras el éxito del lanzamiento de su marca en 2005, se negó a comentar sobre las acusaciones en su contra.

La cuenta fashionista Shit Model Management invitó en Instagram a boicotear la marca de Wang.

Incluyeron un video del modelo Owen Mooney, quien anteriormente había subido un clip a TikTok en el que contaba la experiencia en un bar de Nueva York, donde fue manoseado por un diseñador, sin dar el nombre. Aunque luego confirmó que se trataba de Wang.

"Estaba solo en un momento y este chico a mi lado obviamente aprovechó el hecho de que nadie podía moverse. Y empezó a tocarme en la entrepierna. Me quedé en estado de shock. Luego miro a mi izquierda para ver quién era y era un diseñador de moda realmente famoso y no podía creer que me estuviera haciendo eso", compartió Mooney.