AMLO afirma que es difícil mantener la sana distancia durante sus giras

Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque lo tiene que hacer para cuidarse, es difícil mantener la sana distancia y no saludar a la gente durante las giras que realiza por estados del país.

"Miren, yo me cuido, guardo la sana distancia, me cuido, es para mí muy difícil, porque tengo que ir a las giras y no puedo abrazar a la gente, saludarnos de mano, en la camioneta pues tengo que poner el vidrio, es de lo más incómodo, pero lo tenemos que hacer para cuidarnos", comentó en conferencia mañanera.

El mandatario federal recordó que en su pasada visita a Oaxaca una mujer le regaló un guajolote, por lo que se tuvo que bajar de su camioneta para recibirlo y tomarse una foto.

"Ahora fui a Oaxaca el pasado fin de semana y de plano, pues una señora me regaló un pavo, un guajolote y me dijo 'tómese una foto conmigo', bueno ahí voy, sana distancia con el pavo, que por cierto aquí lo tenemos, ahí está comiendo maíz, pero no saben ustedes lo del pavo, porque me están demandando que haya indulto, no quieren que se sacrifique”.

"Pero cuidando lo de la sana distancia, y también ofrezco disculpas a la gente, recibimos todas las peticiones, todo lo que nos entreguen, pero con cuidado y puedo hablar por el vidrio y dar instrucciones y estoy pendiente", agregó el tabasqueño.

TE PUEDE INTERESAR:

Los héroes de la pandemia, el personal médico, están exhaustos: Gatell

El hijo de Montiel niega haber agredido al hijo de Lupita D’Alessio

Horóscopo diario: viernes 18 de diciembre de 2020