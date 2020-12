AMLO defiende a Bartlett; señala que los "moderados fresas" no son criticados

Jorge Ricardo Nicolás

MÉXICO.- Luego de que la CFE culpara del apagón del lunes a la quema de un pastizal, a generadores privados y a jueces por otorgar amparos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, pero que él depende del Ejecutivo.

"Yo respeto a todos, pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, porque la instrucción que tiene Manuel Bartlett, es más, no es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque Manuel Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré”.

"Piensan que Manuel Bartlett está viendo los contratos con Iberdrola, es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que vea esos contratos, yo lo estoy exigiendo que vea eso, porque no vamos a ser cómplices de corrupción", señaló en conferencia mañanera de este miércoles.

"Entonces hacen campañas en contra de los servidores públicos, no contra todos, porque a los que ven moderados fresas, a esos no los tocan, a los que ven con más definición, más cercanos a lo que piensa el presidente, a esos les dan pero duro. Me doy cuenta, pues, de todo esto".

