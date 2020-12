Animadora mexicana revela que faltan heroínas en videojuegos

Secc. Vida

MÉXICO.- En su etapa de estudiante en la Universidad de Monterrey, Marianna López Guajardo creó un videojuego basado en cuentos de Gabriel García Márquez -junto con dos compañeras más- desde el punto de vista de una heroína, como hay pocos en la industria, y constató la necesidad de establecer una diversidad en los medios en general.

"Hace falta que se creen todavía más personajes de heroínas, que enfrenten aventuras, que se salgan del molde tradicional que para los videojuegos simboliza ser una mujer () a mí me hubiera gustado mucho crecer rodeada de más personajes femeninos fuertes y valientes, que no sean solo el interés amoroso del protagonista", manifestó Marianna López Guajardo, egresada de la Licenciatura en Animación y Efectos Digitales de la Universidad de Monterrey.

Agregó que las niñas también necesitan superheroínas y necesitan un rol al que haya que aspirar. López Guajardo dijo: "he jugado toda mi vida y, como mujer, te ponen a jugar como personaje masculino, aunque nunca te causa conflicto pero cuando te dan la opción de jugar como una mujer sí te emocionas, y más cuando es la protagonista".

A solo tres años de haber egresado de la Licenciatura en Animación y Efectos Digitales, la diseñadora trabaja ahora para el estudio de animación CGBot, colaborando en la versión para móvil del juego "Plantas vs Zombies", y se encuentra en una etapa dedicada a la construcción de un portafolio como artista hand-painted.

Protagonista y heroína real

"En mi tiempo libre, he desarrollado esta técnica que implica la confección de 'texturas a mano' en Photoshop, destinadas a videojuegos, y estoy muy interesada en recrear un concepto en 3D que elaboró un ilustrador de Room 8 Studio, y que consiste en una mesa de hechicería, con sus libros de magia y sus pociones", mencionó López Guajardo.

Su etapa estudiantil también incluyó un cortometraje en 3D, desarrollado por un equipo de cinco jóvenes, que después se expuso como parte de un ciclo de cine en el Planetario Alfa, además del ejercicio de la clase "Guiones para videojuegos", en quinto semestre, cuando escribieron "Río de sueños", basado en historias de la colección "Doce cuentos peregrinos", de García Márquez.

Este guión participó en el Tercer Encuentro de Humanistas Digitales en el Colegio de México y después se convirtió en el prototipo de un videojuego al retomarlo como Proyecto de Evaluación Final (PEF) para graduarse.

"Queríamos una protagonista que fuera real, como nosotras, que tuviera sus miedos, que fuera avanzando y, al final del día, que fuera una heroína fuerte tanto física como emocional y psicológicamente", explicó.

Rebeca en “Río de sueños”

Marianna relató que, en realidad, tomar el personaje de Rebeca como protagonista de "Río de sueños" no fue una decisión basada en una postura de equidad de género, sino que se dio de forma natural, ya que las creadoras fueron cuatro alumnas.

Sin embargo, tiene muy presente que hay personajes femeninos que han sido protagonistas en videojuegos -más allá de un papel como acompañante de un hombre o como la "damisela en apuros"-, por quienes siente simpatía, como Lara Croft en "Tomb Raider" o Samus en "Metroid", además de "The last of us", que no solo tiene una heroína, sino una villana.

Para la exalumna, "Río de sueños" resultó también una oportunidad para desterrar la violencia de la pantalla y utilizar el videojuego como un medio para ofrecer un mensaje, con lo que se uniría lo literario con el entretenimiento.

"Cada generación lee menos, se sabe que estamos cada vez desapegándonos un poquito más de los libros; entonces, pensamos que si los juegos están ganando cada vez más popularidad, ¿por qué no hacer que los videojuegos sean también como un medio para volver a incentivar la lectura?", enfatizó.

Después de egresar, Marianna trabajó en un área no relacionada con su carrera durante un año, pero después se le abrieron las puertas de la compañía para la que labora actualmente, en donde desarrollan proyectos para estudios de otros países.

Gamer aficionada

La animadora es actualmente una gamer aficionada a los juegos de La Leyenda de Zelda de Nintendo y al trabajo de la estadounidense Noelle Stevenson, artista y creadora de la nueva serie She-Ra y las Princesas del Poder, la cual se desprende de la franquicia de He-Man y los Amos del Universo.

"A mí me gusta mucho ella (Stevenson), porque hizo una diversidad increíble en los personajes donde todas son mujeres, o sea, son muy reales, los diseños no sexualizan a la mujer, y, en este caso, ella quiso retratar a los personajes en sus adolescencias, son muy humanas, porque muestran el lado de sus miedos, sus inseguridades, y muestra también mujeres muy valientes y con mucha fuerza de voluntad, porque tratan de salir adelante por ellas mismas", expresó.

Aunque la técnica individual aporta mucho a un trabajo de animación, Marianna está consciente de que un proyecto audiovisual de este tipo requiere de trabajo en equipo, como lo aprendió en su etapa de estudiante en la UDEM, en donde se volvió costumbre.

