Apagón masivo: Mexicanos reportan cortes de luz y caída de Telcel

CANCÚN.- Poco antes de las 4 de la tarde se reportó un apagón masivo en varias zonas de México; hasta el momento de la redacción de esta nota, estos fueron los lugares afectados:

Usuarios de CDMX reportaron apagones en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. En el Estado de México, no hay luz en colonias de Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl y San Juan Teotihuacán.

Por su parte la CFE no ha emitido ningún comunicado oficial, siendo los internautas los que dieron a conocer dicha falla.

Nota del editor: Cerca de las 4:30 de la tarde, la CFE actualizó su Twitter anunciando que ya se encuentra trabajando en el problema.

