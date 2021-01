Autora de ‘Crepúsculo’ quería a Henry Cavill en lugar de Robert Pattinson

Es imposible imaginar la saga de Crepúsculo sin Robert Pattinson y Kristen Stewart como sus protagonistas. Pero un vuelco de los acontecimientos casi hizo que la autora de la saga, Stephenie Meyer, eligiera a otros actores.

Crepúsculo concluyó hace ocho años con el estreno de la segunda parte de Amanecer, y aunque la saga tiene muchos críticos, también es cierto que marcó un hito en la forma cómo se cuentan las películas románticas dirigidas a los jóvenes.

Ante esto, “Bella Swan” y “Edward Cullen” están grabados en la mente de los fans con los rostros de Stewart y Pattinson… pero ellos no eran las primeras opciones que la autora tenía.

De acuerdo con la página Comic Book, la escritora siempre mantuvo contacto con los seguidores de la saga cuando comenzó la primera entrega de las películas allá por 2007, y de esta forma tomaba el pulso sobre la elección de los protagonistas de la serie de vampiros.

Así, se da el caso de que ni Pattinson ni Stewart eran los candidatos idóneos para Stephenie Meyer, pues ella en realidad buscaba que Henry Cavill fue “Edward”, al considerar que tenía el físico y belleza adecuados. Entonces ¿por qué eligió a Robert?

Se supo que Meyer consideró que los constantes retrasos en la producción de la película harían que Cavill ya no tuviera la edad adecuada para interpretar el personaje de Edward. En contraparte, Emily Browning no hubiera sido un problema por la edad, pero al final no se logró concretar su contratación para interpretar a Bella.

De esta forma, Pattinson y Stewart fueron al final los actores elegidos para protagonizar “Crepúsculo”, y aunque no eran la primera opción de Meyer, el tiempo demostró que sí eran los ideales para llevar las películas al éxito que experimentaron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Henry Cavill negocia con Warner Bros para volver a interpretar Superman

Henry Cavill no pudo ser James Bond por estar gordito

¡Malas noticias! Henry Cavill le dice adiós a Superman