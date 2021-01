EEUU: Biden planea realizar una ceremonia para honrar a muertos por Covid-19

Washington.- El presidente electo Joe Biden planea realizar una ceremonia de iluminación en la Piscina Reflectante del Monumento a Lincoln para honrar a los muertos por el coronavirus un día antes de que asuma el cargo el 20 de enero.

El Comité Inaugural Presidencial dijo en días pasados que llevaría a cabo el evento la noche del 19 de enero, calificándolo como la “primera iluminación alrededor del Reflecting Pool para recordar las vidas estadounidenses perdidas”.

También invitó a las comunidades de todo el país a unirse a Washington para iluminar edificios y tocar las campanas de las iglesias a las 5:30 de la tarde en “un momento nacional de unidad y recuerdo”.

As part of the program for @JoeBiden @KamalaHarris inauguration, @BidenInaugural will host a memorial to remember & honor the lives lost to COVID-19. This will include a ceremony in DC that will feature lighting around the Lincoln Memorial Reflecting Pool. pic.twitter.com/ETaXwPbtFs