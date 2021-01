Eliel Mx presenta este 2021 “su mejor versión”

Cancún.- El cantante mexicano Eliel Mx busca conquistar al público mexicano plasmando su esencia y su mensaje en cada una de sus propuestas musicales, actualmente promociona “Confundido” canción que demuestra su madurez musical así como la mejor versión de él mismo.

Francisco Eliel Carmona Valdez, mejor conocido en el Eliel MX, se ha apoderado de la música, para expresar lo de otra manera no podría hacer: “No me había armado de valor para cumplir mi sueño, en 2018, con 17 años de edad, empecé a escribir y a los 18 lancé mi primer sencillo el cual se titula ‘Mi Demonia’, al tener una letra muy explícita no a todos les gustó”, comenta Eliel Mx, quien luego de varias experiencias y de algunas canciones en el camino, alcanza cierta madurez musical y presenta “Confundido”, su primer tema del 2021.

El mensaje que Eliel Mx quiere dar con su música siempre lo ha tenido claro: “Los sueños si se pueden lograr, claro, si es lo que uno quiere, solo tienes que dar todo por eso, yo trato de que mi música me motive a ser mejor persona cada día, estoy en desacuerdo con los que se creen de la calle y maleantes, solo porque cantan Trap o Reggeaton, por las letras o por lo que hacen o viven. Ya hay demasiada violencia en el mundo para querer hacer más”, expresa el joven cantante, quien se ha visto afectado como muchos por esta terrible pandemia.

“Por el momento, comenta Eliel, debido a la situación del país con aún no tenemos nada agendando, pero espero que cuando pasemos esta situación, pueda trasmitir mi música en vivo y sin ningún problema sanitario a todo el mundo, acercarme en persona a toda la gente que a través de las redes me manda mensajes y me pide me presente en sus lugares”.

Basado en un estilo urbano muy particular, Eliel Mx sigue pisando fuerte en la escena musical e invita al público a que escuche su música y capte el mensaje que quiere compartir, como lo hice con “Sube y Baja”, su último sencillo del 2020, una canción que habla de las relaciones tóxicas.