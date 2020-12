Captan en video como una mujer salva dos barriles de cerveza de una inundación

Para una mujer en Australia, una inundación no fue suficiente para poner a salvo dos barriles de cerveza de una fuerte corriente de agua y aire.

Los hechos ocurrieron en Queensland, Australia, cuando el mar rebasó los límites de la playa para llegar hasta las calles, las cuales se cubrieron de agua salada y espuma marina ante la marea alta.

A pesar de las fuertes condiciones climatológicas, la mujer al ver los barriles de cerveza, decidió no huir y se arriesgó a cruzar la inundación para ponerlos a salvo.

Despues de rescatar los barriles, la mujer dijo:

“No hay nada como el oceano… es realmente espectacular”.

El mar agitado fue causado por una tormenta de movimiento lento frente a la costa sureste de Australia, que también azotó el área con fuertes lluvias y vientos fuertes.

El fenómeno ocurrido el pasado 14 de diciembre arrasó con Currumbin Beach Vikings Life Saving Club de Australia, lo que provocó todo un caos en las calles entre los transeúntes quienes corrían despavoridos para ponerse a salvo y evitar ser arrastrados por la corriente.

It's been a day of wet and wild weather across the Coast. Our beaches have been covered in a deep carpet of foam as surging seas stripped away sand dunes. https://t.co/tIEQ9K5sus @Carly_Madsen #7NEWS pic.twitter.com/lJIikCFEoM