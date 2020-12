Confirman que el actor Patrick Dempsey volverá a 'Grey's Anatomy'

Luego de que el actor Patrick Dempsey regresara a dar vida al doctor Derek 'McDreamy' Shepherd, en la temporada 17 de 'Grey's Anatomy', la integrante del equipo creativo y productora Krista Vernoff, confirmó que el personaje continuará en la historia.

Dempsey abandonó la serie al final de la temporada 11, cuando el personaje muere trágicamente en un accidente vehicular.

En los primeros episodios de la más reciente temporada, el actor se puso nuevamente en la piel del gran amor de Meredith Grey (Ellen Pompeo), como parte de una alucinación causada por el coronavirus.

