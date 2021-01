Congreso certifica triunfo de Joe Biden tras asalto al Capitolio de EU

Washington.- Tras un día de violencia que dejó 4 personas muertas y 52 arrestadas en el Capitolio, los miembros del Congreso de Estados Unidos certificaron la victoria presidencial de Joe Biden, por 306 votos en el Colegio Electoral frente a 232 de Donald Trump.

El debate dirigido por el vicepresidente Mike Pence fue suspendido durante la tarde del miércoles tras la insurrección de simpatizantes del presidente y se reanudó hacia la noche, al menos dos horas después que autoridades consiguieran despejar el Capitolio.

Pese a que el proceso comúnmente es un trámite, la nueva sesión duró más de siete horas, debido a que dos senadores republicanos y aspirantes presidenciales, Ted Cruz y Josh Hawley, se opusieran a los resultados de Arizona y Pensilvania, respectivamente.

El Senado y la Cámara baja rechazaron las objecciones, lo que permitió la certificación de los votos.

Durante sus intervenciones, los miembros del partido republicano repitieron acusaciones infundadas sobre fraude electoral, que han sido rechazadas hasta 60 veces en casos distintos en las cortes del país.

Aunque se esperaba que los republicanos se unieran a otras objeciones, que necesitan la firma de un senador y un miembro de la Cámara baja, ningún senador firmó las peticiones para Georgia, Michigan, Nevada o Wisconsin, estados clave que le dieron la victoria al demócrata.

Esto, después de que muchos de los miembros de la Cámara alta desecharan sus planes de objetar el proceso, ante los hechos violentos del día.

Ante los disturbios, la ciudad de Washington D.C. permanecerá en estado de emergencia hasta el próximo 20 de enero, día en que el demócrata Joe Biden asumirá la Presidencia de Estados Unidos.

De hecho se enviaron elementos de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia en el Capitolio luego de la violencia de ayer que dio la vuelta al mundo.

El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, llamó el jueves al gabinete del presidente Donald Trump a que lo destituya del cargo, luego del violento asalto del miércoles al Capitolio por parte de los partidarios del mandatario saliente.

En un comunicado, Schumer dijo que el ataque al Capitolio “fue una insurrección contra Estados Unidos, incitada por el presidente”.

“Este presidente no debería ocupar el cargo ni un día más”, añadió.

Schumer dijo que el vicepresidente Mike Pence y el gabinete deberían invocar la 25ta Enmienda a la Constitución y destituir inmediatamente a Trump de su cargo.

The quickest and most effective way—it can be done today—to remove this president from office would be for the Vice President to immediately invoke the 25th amendment.



If the Vice President and the Cabinet refuse to stand up, Congress must reconvene to impeach President Trump.