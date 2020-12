Cristiano Ronaldo no aprueba que sus hijos consuman comida chatarra

Ulises Gutiérrez

PORTUGAL.- Cristiano Ronaldo reveló la exigencia que tiene con su primogénito, Cristiano Ronaldo Jr., respecto a sí podrá ser tan buen futbolista como él, lo que de momento está lejos sobre todo en la falta de disciplina.

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega”.

"Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico", dijo el luso este domingo, tras recibir el premio al mejor jugador del siglo XXI por los Globe Soccer Awards.

Cristiano Ronaldo Junior muestra dotes de delantero

El primer hijo del atacante luso cuenta con 10 años y ya milita en las inferiores de la Juventus, donde muestra sus dotes de delantero.

CR7 confesó también que no le agrada mucho que sus hijos coman chocolate.

"Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta", sostuvo.

