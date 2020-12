Cuba restringirá el ingreso de mexicanos a partir de 2021 por Covid-19

La Habana.- Cuba restringirá el arribo de viajeros procedentes de media docena de países con alta prevalencia del COVID-19, cuya presencia desencadenó un incremento de los casos en la isla durante las últimas semanas.

Un reporte del portal oficial Cubadebate indicó el lunes que se restringirá el ingreso al país de personas procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana a partir del 1 de enero.

No se ofrecieron detalles de la forma en que se operará la disminución, pero se indicó que “las autoridades de la Aeronáutica Civil de Cuba reajustan con las aerolíneas los detalles necesarios”, indicó la página. La situación se normalizará una vez que las condiciones mejoren.

#Cuba reducirá vuelos procedentes de algunos destinos a partir del 1ro de enero de 2021 y... https://t.co/2YY9IpsBWs — Cubadebate (@cubadebatecu) December 28, 2020

La medida se suma a la decisión anunciada el viernes de exigir una prueba diagnóstica negativa de COVID-19 a partir del 10 de enero para los viajeros que arriben al país y que se sumará al protocolo que contempla la realización de otro test a la llegada y cuarentenas domiciliarias.

Según Cubadebate, en las últimas semanas el 71% de las personas detectadas con el virus habían arribado desde el extranjero o fueron contactos de viajeros.

Desde principios de noviembre, cuando se reabrieron los aeropuertos en la isla luego de casi ocho meses de vuelos internacionales paralizados, se detectaron 3.780 casos de COVID-19.

Personas con cubrebocas mal ajustadas utilizadas contra la propagación del nuevo coronavirus se sientan en una acera junto a un muro con lemas políticos en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La situación es preocupante dado que Cuba había logrado controlar de manera relativa el incremento del virus luego de detectarlo en marzo y tener un rebrote en agosto.

Las autoridades reconocieron el costo de tener al país cerrado y la economía paralizada. De acuerdo con cifras oficiales, el Producto Interno Bruto de la isla cayó un 11% este año, una situación que se sumó a pérdidas por más de 5.500 millones de dólares debido a las sanciones estadounidenses que arreciaron durante el mandato del saliente presidente Donald Trump.

Cuba se apresta a nuevas reformas

Hasta la fecha se han detectado en Cuba 11.205 casos del nuevo coronavirus y 142 fallecidos desde el inicio de la pandemia en marzo.

En comparación con otros países la pandemia del nuevo coronavirus en Cuba fue relativamente controlada: una rápida detección de los casos evitó el colapso del sistema de salud, hubo pocos contagios y baja mortalidad.

Pero tras el brindis de Año Nuevo los cubanos deberán enfrentar la incertidumbre del impacto de una reforma monetaria, cambiaria y salarial con consecuencias tan profundas que ni los expertos se animan a medirlas.

“Fue un año difícil”, dijo a The Associated Press Eder Manuel Tapia, un músico y actor de 32 años de una compañía de zanqueros de La Habana Vieja. “Fue algo inesperado. Íbamos con tremenda dinámica de trabajo, ¡paff. ¡Ya no se puede salir más!".

Trabajadores empujan un carro cargado de sacos en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Desde marzo, cuando se detectaron los primeros casos de COVID-19, se han confirmado más de 10.000 contagios y unos 200 muertos en la nación caribeña gracias a la detección temprana que incluyó la pesquisa casa por casa por parte de médicos y enfermeros y cierres dramáticos como un toque de queda en La Habana.

Tapia, como muchos, se recluyó en su casa a cuidar a su hija de siete años que tampoco pudo ir la escuela y sintió la escasez y la falta de ingresos.

La semana pasada, las autoridades reconocieron que el Producto Interno Bruto de la isla cayó un 11% en 2020, tres puntos más de los pronósticos de octubre de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). De los cinco millones de turistas que se esperaban -motor financiero junto con las remesas y venta de servicios al extranjero- sólo llegaron un millón y en su mayoría antes de que se cerraran los vuelos comerciales debido al COVID-19.

Además, las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump se endurecieron. Cuba reportó una pérdida anual récord de 5.500 millones de dólares debido a las restricciones, según un documento oficial.

La estrategia del gobernante estadounidense buscaba asfixiar la economía de la isla presionando un cambio de modelo político, una política que se espera que se suavice con el mandatario electo Joe Biden, aunque en general los analistas especulan que será un proceso lento.

“La situación de la economía cubana en 2020 es muy grave”, consideró el economista cubano y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, Mauricio De Miranda. A la parálisis del turismo “que no está siendo compensada por otras fuentes alternativas”, se sumaron la caída del rendimiento de la agricultura y el freno de las remesas, explicó.

“Por otra parte, el gobierno sigue dilatando la adopción de reformas estructurales en la autorización de la apertura y funcionamiento de microempresas, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas”, agregó De Miranda.

