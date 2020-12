De jengibre, así fue el monolito que apareció esta Navidad en San Francisco

ESTADOS UNIDOS.- En una verdadera moda de arte pop-up, un monolito de más dos metros de alto hecho de pan de jengibre apareció misteriosamente en la cima de una colina de San Francisco el día de Navidad y se derrumbó al día siguiente.

La torre de tres lados, unida por glaseado y decorada con unas gotas de goma, deleitó a la ciudad el viernes cuando se corrió la voz sobre su existencia.

Durante su carrera matutina, Ananda Sharma le dijo a KQED-FM que subió al Parque Corona Heights para ver el amanecer cuando vio lo que pensó que era un gran poste. Dijo que olió el aroma del pan de jengibre antes de darse cuenta de qué era.

"Me hizo sonreír. Me pregunto quién lo hizo y cuándo lo pusieron allí ”, dijo.

