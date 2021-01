EU: Video muestra quién disparó a manifestante dentro del Capitolio

Washington.- Tras los hechos violentos ocurridos ayer en el Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, se ha difundido en redes sociales el momento en el que una mujer recibe un disparo mortal de parte de un agente del Capitolio. En total hubo cuatro decesos durante la turba provocada por simpatizantes del actual presidente, Donald Trump.

Legisladores estadounidenses prometieron investigar por qué la policía del Capitolio no pudo impedir que un grupo de manifestantes ocuparan y causara destrozos en el edificio el miércoles, planteándose la posibilidad de que fue por falta de preparación.

La Policía del Capitolio, que tiene la tarea de proteger el Congreso, pidió ayuda a otras fuerzas de seguridad ante la irrupción de los manifestantes que obligó a los legisladores a esconderse. Tanto las autoridades como los seguidores del presidente Donald Trump usaron irritantes químicos durante la ocupación del complejo, que duró varias horas antes de que fuese desalojado el miércoles en la noche.

Cuatro personas fallecieron: una mujer baleada en el interior de Capitolio y otros tres por “emergencias médicas” relacionadas con el incidente, explicó Robert Contee, jefe del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington.

Según la policía, hasta el miércoles en la noche había 52 detenidos, incluyendo 26 que fueron arrestados en los terrenos del Capitolio. Catorce agentes resultaron heridos, dijo Contee.

El asalto “plantea serias preocupaciones de seguridad”, dijo la representante demócrata de California Zoe Lofgren, presidenta de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes; añadió que el comité trabajará con los líderes de las dos cámaras para revisar la respuesta policial, y su preparación.

La ciudad de Washington, en Estados Unido, mantendrá el estado de emergencia hasta que tome posesión como presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 20 de enero tras el asalto al capitolio de un grupo de simpatizantes de Donald Trump.

De acuerdo con medios de comunicación internacionales, Ashli Babbitt, tenía 35 años, era residente de San Diego, California y también era veterana de las fuerzas aéreas de Estados Unidos.

Gestionaba un servicio de mantenimiento de piscinas junto con su esposo, Timothy McEntee, quien explicó a emisora local de San Diego que su pareja era una “gran patriota”.

Señaló que no la acompañó a Washington porque tenía que hacerse cargo de asuntos relacionados con su negocio. En declaraciones a otros medios, llegó a confesar que no sabía que su mujer había viajado a la capital.

Al respecto, la suegra de Babbitt se mostró menos entusiasta ante una entrevista que concedió a la cadena Fox: “Sinceramente, no sé por qué decidió ir”.

Un par de días antes de su muerte, Babbitt publicó en Twitter, a la par de retuits de publicaciones en favor de Donald Trump.

“Nada nos detendrá ... pueden intentarlo y probarlo, pero la tormenta está aquí y está descendiendo sobre DC en menos de 24 horas ... ¡de oscuro a claro!”

