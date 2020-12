Estudiante chino construye su propio auto deportivo eléctrico

CHINA.- Los automóviles deportivos han llamado la atención de miles de personas alrededor del mundo. Los increíbles diseños y las características mecánicas que los equipan los han llevado a convertirse en los modelos favoritos de cientos de consumidores. Así algunas personas han incluso soñado con construir su propio auto deportivo, aunque ello no es fácil de lograr debido al presupuesto que se necesita para construir y personalizar un automóvil.

Sin embargo, existe una persona que sí cumplió el sueño de muchos aficionados a los carros al crear su propio auto deportivo eléctrico, contando con un bajo presupuesto. Se trata del estudiante chino Chen Yinxi. Con un presupuesto de 3 mil euros, Chen Yinxi de 27 años de edad, construyó a mano un superdeportivo eléctrico. El joven estudiante y reparador de autos aprovechó al máximo su presupuesto reducido y compró material y los accesorios especiales para poder fabricar y personalizar el auto eléctrico, según el diario Daily Mail Online.

Por su parte, CarNewsChina informa que Yinxi armó el automóvil pidiendo piezas en una plataforma de vehículos eléctricos de baja velocidad por internet. El deportivo cuenta con un estilo aerodinámico y en cuestión de diseño resaltan sus puertas tipo alas de murciélago, el color rojo vibrante, sus interiores de felpa y el aspecto deportivo que tiene el auto electrónico.

No obstante, pese a la calidad estética con la que ha sido equipado el carro y a los lujos interiores que posee, la velocidad máxima a la que puede alcanzar el automóvil es de 60 km/h. Aunque, CarNewsChina sostiene que Yinxi desea ponerle un motor más potente al vehículo. Otra negativa del vehículo es que actualmente no es legal conducirlo en carretera, ya que aún no está homologado para su circulación.

Se trata de un modelo que fue fabricado en 2015, completamente a mano en un lapso de tan sólo seis meses dentro de la casa de Chen Yinxi. En ese año, el presupuesto de 3 mil euros de Yinxi equivalía a unos 50,000 pesos.

El joven fue invitado a un evento donde expuso su automóvil

Su deportivo, construido de manera artesanal, llamó la atención del público, y el joven consiguió que lo invitaran a exhibirlo en la exposición del automóvil en Haikou, capital de la provincia isleña más meridional de China, Hainan. Estando ahí los visitantes de la Exposición Internacional de la Industria Automotriz de Hainan quedaron impresionados por su atractivo automóvil deportivo rojo, que fue construido a mano por el joven graduado universitario.

Después de haber conseguido popularidad por crear su propio automóvil hecho a mano y tras concluir sus estudios en ingeniería automotriz en la universidad, Yinxi desea establecerse en la industria del automóvil. Además, el joven tiene otros diseños que desea desarrollar. Sin embargo, Yinxi no está seguro de cuánto tiempo podrá continuar con su afición, pues su familia quiere que herede una fábrica propiedad de su padre Chen Ziming.

Según información de Daily Mail, el padre del joven dijo que apoya el pasatiempo de su hijo y agregó que espera que el diseño del automóvil artesanal pueda recibir algún reconocimiento de los fabricantes de automóviles. Por su parte, Yinxi dice que todavía no ha encontrado una forma de pagar las horas de arduo trabajo y los costosos materiales del vehículo. Por lo que alquila el carro para sesiones de fotos, sacándole provecho al impresionante diseño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Gracias al Covid, Zoom fue por mucho la app # 1 del 2020

Añaden opción para comprar desde Instagram Reels

Cibernautas denuncian caída de Google, Youtube y Drive; memes alivianan el momento