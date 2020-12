Fabricante chino de microprocesadores entra a la lista negra de EEUU

Washington.- El gobierno de Donald Trump colocó el viernes en la lista negra al principal fabricante chino de microprocesadores, lo que limita el acceso de Semiconductor Manufacturing International Corp., a la tecnología estadounidense de punta debido a sus presuntos vínculos con las fuerzas armadas chinas.

“No permitiremos que la tecnología avanzada estadounidense ayude a construir las fuerzas armadas de un adversario cada vez más beligerante”, dijo el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en una declaración para explicar por qué se incluía a SMIC en la llamada Lista de Entidades.

SMIC ha dicho que no tiene vínculos con el gobierno chino.

El Departamento de Comercio colocó a más de 60 firmas adicionales en la lista por supuestamente apoyar a las fuerzas armadas chinas, ayudar al gobierno a reprimir el disenso, participar del robo de secretos comerciales y ayudar a Beijing en sus esfuerzos agresivos por reclamar territorios en el Mar del Sur de China.

This morning, I joined @MariaBartiromo to discuss @Commercegov’s plan to blacklist dozens of Chinese companies, restricting access to key enabling U.S. Technology: https://t.co/GkgSdnD0aA pic.twitter.com/oFrlV5Wo6f