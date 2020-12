México: Fiscalía recaba testimonios de 20 por el homicidio de Sandoval

Noé Magallón

Guadalajara.- El fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís informó hoy que desde el viernes han recogido las declaraciones alrededor de 20 personas para tratar de esclarecer el crimen del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval.

Esto les ha permitido avanzar poco a poco en la investigación y en la hipótesis de los hechos, aunque prefirió reservarse los detalles.

"Estamos teniendo diálogo con un promedio de aproximadamente 20 personas o más. Desde luego, dentro de la confusión hubo circunstancias muy específicas, (por ejemplo), que la persona no recuerda (detalles) por el mismo estrés del momento", dijo en Altamar Plaza Gourmet, donde se encuentra el bar Distrito 5.

"Hace unos momentos se hizo un análisis de la zona, de videos... y se lograron encontrar más cascos (casquillos) que estaban dispersos en algunas zonas no visibles"

Los casquillos, sostuvo, estaban en la vía pública y pertenecen a armas de grueso calibre, aunque por el momento no se ha podido establecer si fueron de los proyectiles disparados en el exterior o si son los que fueron manipulados en el bar.

El fiscal recordó que desde el día del incidente han trabajado en cuatro puntos de Puerto Vallarta, varios cercanos, incluyendo aquellos en los que sospechan que podrían estar los indicios que desaparecieron del negocio.

Entre los indicios están el grabador de video digital de la plaza, que habría almacenado las grabaciones de las cámaras del lugar.

Solís también negó que cuenten con personas detenidas por el momento.