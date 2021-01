Google revela que Shakira fue la artista más buscada en su web en el 2020

Ciudad de México.- Google sacó un listado de lo que más buscaron los usuarios en su plataforma, top que encabeza Shakira, ya que fue la personalidad más buscada en el sitio durante el 2020.

Para los internautas no hay Beyoncé ni Billie Eilish, ni Maluma que valga. La cantante colombiona es la artista que más se consulta en el buscador más popular del mundo.

New video, "Girl Like Me" with the Black Eyed Peas! I had so much fun with this one -- hope you guys love watching as much as we did shooting! https://t.co/4ntSpzCm7L @BEP #GirlLikeMe pic.twitter.com/pr6zGChTUZ

Incluso superando en Estados Unidos a personalidades como Kanye West, Vanessa Bryant (viuda de Kobe Bryant) o Tom Brady, jugador de futbol americano.

De hecho, la compañía precisó que la artista llegó a estar por encima de Adele, Doja Cat, Grimes, entre otros.

¿A qué se debe que Shakira encabece la lista?

Dichos resultados se deben justamente a la NFL, quien en gran parte fue la responsable de poner a la colombiana como la más buscada en Google, por su participación en el tradicional show de medio tiempo del Super Bowl, en el que compartió escenario con Jennifer Lopez.

Unfortunately, @JLo & @Shakira did not win the #Emmys category they were credited for their Super Bowl performance. But let’s take a moment to appreciate all the talent, culture, empowerment and representation they brought to the stage! 🇵🇷🇪🇨pic.twitter.com/5iE6pX5VQV