Greta Thunberg cumple 18 años; celebra que es libre al fin

Sergio Jaziz Becerra Pecina

SUECIA.- La sueca Greta Thunberg, que en septiembre de 2018 inició una protesta para reclamar acciones contra el cambio climático, cumplió el domingo 18 años manteniendo su rol de referente de un movimiento global que ha inspirado a millones de niños y jóvenes.

Con su discurso y apoyada por una legión de seguidores, la adolescente de gesto serio se ha convertido en uno de los mayores fenómenos mundiales de los últimos tiempos.

"¡Muchas gracias por todos los buenos deseos por mi cumpleaños 18!", escribió Greta en sus redes sociales.

"Esta noche me encontrarán en el pub local revelando todos los oscuros secretos detrás de la conspiración climática y de la huelga estudiantil (en la que participo), y de mis malvados manipuladores que ya no pueden controlarme. ¡Soy libre al fin!".

Personaje del año para la revista Time y nominada dos veces al Nobel de la Paz, Greta se ha entrevistado con líderes mundiales.

Ha dado su mensaje ante Naciones Unidas y en las principales cumbres climáticas, y protagonizado desencuentros públicos con figuras políticas como Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Y aunque la pandemia de coronavirus ha oscurecido algo su brillo, Greta, con 4.4 millones de seguidores en Twitter y más del doble en Instagram, conserva su papel de ícono que se ha traducido en el surgimiento de niños y jóvenes líderes ecologistas en varios países.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!



Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN