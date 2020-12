Historiadores califican asesinato de Aristóteles Sandoval como intolerable

Alejandra Carrillo Gonzalez

MÉXICO.- El nivel de violencia en Jalisco es intolerable e increíble. Así lo señaló Jaime Olveda, historiador, académico, investigador y editor mexicano de El Colegio de Jalisco, ante el asesinato del exgobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, este viernes.

"Este asesinato tiene relevancia porque estamos hablando de un exgobernador, la gente se sacude con esta noticia porque se trata de una autoridad. Tendrá una repercusión en el ánimo de la gente muy distinto a otros asesinatos a los que estamos acostumbrados a ver. A mí me parece sumamente trascendente. Es un mensaje claro de una falta de respeto por ninguna jerarquía, esto quiere decir que no hay distinciones, estamos en un momento muy violento en el que todos estamos sujetos a una eventualidad como estas", dijo.

El doctor Armando Zacar, jefe del departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, dijo que este momento podría equipararse a 1993, con el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en el Aeropuerto de Guadalajara, supuestamente a manos del Cártel de Sinaloa.

Hasta ahora, para Zacar los ciudadanos no se sienten satisfechos con las explicaciones que ha dado el gobierno respecto a este suceso. Para él este nuevo magnicidio replantea todas esas preguntas que se hizo la gente entonces, y asegura que habrá un gran interés público por seguir el curso de las investigaciones.

"Este tipo de eventos conmociona porque deja en manifiesto la fragilidad de la situación de seguridad. La necesidad de responder las preguntas que surgen al respecto tiene que ver con proveer un mínimo de instrumentos necesarios para asegurar el ambiente de desarrollo ciudadano que es necesario cultivar", dijo.

Para Jaime Olveda, doctor en historia por la UNAM, un caso equiparable a este en la historia de Jalisco es el asesinato del militar y político Ramón Corona, el 10 de noviembre en 1889.

El entonces gobernador de Jalisco fue asesinado por un hombre joven, a puñaladas y del brazo de su esposa en el Centro de Guadalajara, saliendo justo del Palacio de Gobierno de camino al Teatro Degollado. En la época, según los historiadores, el General Ramón Corona era un posible candidato a la presidencia de México, que entonces ocupaba todavía Porfirio Díaz. Mucho se dijo que él mismo lo mandó matar.

Hace 120 años que no pasaba algo similar

El monumento en plena Calzada Independencia a su cruce con Avenida La Paz recuerda desde principios del siglo 20 a este político y su carrera en contra de la intervención francesa como militar.

Es decir, hace 120 años que no pasaba algo como lo que vivió Jalisco la madrugada de este viernes 18 de diciembre.

"La situación ahora es otra, no se puede comparar finales del siglo 19 con este momento, este momento es más complicado. Hay muchas cosas que mantienen a uno así como confuso, no hay una sola explicación de por qué están sucediendo las cosas: si es un juego de intereses o no, no sé si vayamos a saber la verdad de por qué Aristóteles fue asesinado, tendremos que ver qué dicen las autoridades", dijo Olveda.

