La Ibero expulsa a estudiante por violencia de género; señalan que se trata de Memo Aponte

MÉXICO.- Diversos usuarios de redes sociales señalaron al youtuber y actor de doblaje Memo Aponte de haber sido presuntamente expulsado de la universidad en la que estudiaba tras ser hallado culpable de violencia de género.



Ayer lunes, la Universidad Iberoamericana informó que decidió correr a uno de sus alumnos de nivel licenciatura, luego de acreditársele una agresión de género.



Aunque la institución no dio el nombre del estudiante, en redes sociales acusaron a Aponte, quien ha prestado su voz a diversos personajes de Disney, como el perpetrador.

Y es que no es la primera vez que el creador de contenido es acusado de conductas inapropiadas, en 2018, hubo señalamientos en su contra por supuestamente acosar sexualmente a sus fans menores de edad.



Las jóvenes aseguraron que las contactaba por Instagram y después solicitaba fotografías íntimas.

No saben lo nerviosa que estoy por hacer esto pero, creo que es momento de decir mi experiencia cuando conocí a Memo Aponte.

E igual no había dicho nada por miedo a cómo me fueran a juzgar muchas personas y también por el hecho de que no me creerían.

(Abro hilo) pic.twitter.com/9myhwH3Pze