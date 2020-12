La modelo Nicole Neumann asegura que fue testigo de la presencia de un ovni

Ciudad de México.- El fin de año sorprendió a la modelo argentina Nicole Neumann, pues contó que ayer tuvo una experiencia extranormal al lado de sus tres hijas, pues vieron un ovni durante su estancia en su casa de campo.

Nicole hizo la confesión en el programa sudamericano "Nosotros a la mañana". Ahí, más que contar el momento de pánico, refirió que era la experiencia por la que esperó "toda su vida" y que pensó que nunca le iba a pasar.

Mientras Neumann relataba el suceso, Sandra Borghi tomó una hoja y un marcador y comenzó a dibujar el objeto tras las declaraciones de Nicole.