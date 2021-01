López Obrador asegura que en México hay unidad, no polarización

Jorge Ricardo Nicolás

MÉXICO.- El presidente López Obrador aseguró que en el país no existe la polarización pues en el pueblo hay unidad.

"No existe cómo lo pregona, no lo escriben, lo dicen, nuestros adversarios de los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos, qué hay polarización, no existe eso en el país", afirmó en conferencia mañanera.

"Que esté dividido el pueblo de México, no, hay unidad en el pueblo de México (...) El 70 por ciento quiere que continúe, y 25 en contra y 5 no han decidido, ¿Cuál polarización?".

El mandatario señaló que quienes hablan de polarización son los que quieren que regresen las prácticas de corrupción.

"Los que quieren que regresen las prácticas de corrupción, que continuó en la política privatizadora pues ahí sí, o con medios de información. También con columnistas que ganaban hasta un millón de pesos mensuales, se rayaban, antes ni siquiera sabían que era 'el chayote' con una palabra se usaba arriba, en la sociedad política, pero el pueblo no sabía que era", dijo.

"Eso quedó atrás, pero produce nostalgia entre quienes quisieran que eso siguiera".

Ayer, tras los disturbios en el Capitolio, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, alertó por los riesgos de la polarización y destacó la importancia de cuidar la democracia. Asimismo, confió en la fortaleza de las instituciones de Estados Unidos para superar los hechos violentos.

