López Obrador retoma críticas contra prensa 'fifí'

Agencia Reforma/Staff

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cargó de nuevo contra lo que denomina la prensa fifí.



En su conferencia mañanera en Guadalajara, el Mandatario federal respondió una pregunta sobre protección a periodistas y se lanzó de nuevo contra quienes, dijo, no les gusta que se haya llevado a cabo un cambio en el País.



"Que se respete la libertad de prensa, la libertad de expresión, eso va a ser una constante del Gobierno respecto a la crítica, el derecho a disentir, no solo eso, el apoyo para que se pueda ejercer el periodismo sin miedos, sin amenazas, proteger a los periodistas, evitar todo tipo de censura, eso se garantiza, sin ningún problema, también que se entienda que son diálogos circulares, son mensajes de ida y vuelta y que se debe de permitir el derecho de réplica, la autoridad tiene también el derecho de informar, orientar, argumentar, defenderse, yo les digo a los de la prensa conservadora prensa fifí, por ejemplo, pero no es un insulto, es señalar que existe una prensa conservadora que no les gusta que se haya llevado a cabo un cambio en el País porque ellos forman parte del antiguo régimen, eran para decirlo coloquialmente, con todo respeto, alcahuetes", lanzó.



También te puede interesar: “Porra fifi” abuchea a López Obrador

"Antes toda la prensa volcada, en los medios, en la mayoría, a aplaudir, a quemar incienso al Gobierno, como misión, obedecer y callar, y ahora pues lo que se tiene que buscar es que sea una prensa, medios equilibrados, objetivos".



Afirmó que los dueños de medios tienen algunos intereses creados no sólo por cuestiones económicas sino por cuestiones ideológicas.



"El que haya debate, o sea que haya mensajes de ida y vuelta, es que esto es parte de la democracia, que no se esté nada más señalando, que los dueños de medios tienen algunos intereses creados y no solo por cuestiones económicas sino por cuestiones ideológicas, son conservadores, siempre ha existido el conservadurismo en todas partes, son las dos grandes corrientes de pensamiento en México y el mundo", indicó.



Agregó que la prensa fifí enfrentó a Francisco I. Madero, pero ayudó al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.



"Lo de prensa fifí ya lo he explicado en otras ocasiones, es la prensa que enfrentó al apóstol de la democracia Francisco I. Madero", afirmó.



"No es ofender a ningún periodista, es a ver, fuera máscaras, cómo es que ayudaste a Salinas que entregó los bienes de la Nación y del pueblo a sus allegados, te quedaste callado porque Salinas es el padre de la desigualdad moderna, por el es que se profundizaron las desigualdades en el País porque lo que era de la Nación (...) lo pasó a unos cuantos y como te quedaste callado ante eso y ahora ya estás de opositor, pues cuando menos que yo pueda decirte que eres fifí, es lo único".