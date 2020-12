México: AMLO califica al Fonden como un "hoyo de corrupción"

Jorge Ricardo Nicolás

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) los proveedores vendían enseres y víveres al triple, pues era un "hoyo de corrupción".

"Es importante apuntar que en los últimos meses del año, sobre todo para enfrentar las inundaciones, ya no estaba el Fonden, es más, en los hechos ya no funcionaba el Fonden, y no faltó el apoyo, además, con eficacia y con honestidad”.

"Porque el Fonden era pues un hoyo de corrupción, un hoyo negro de corrupción, eso era el Fonden, era una práctica para comprar víveres, enseres en momentos de afectación a la población con proveedores preferidos, se vendían al doble, al triple, se entregaban despensas y se entregaban enseres cuando no se necesitaba", señaló durante la conferencia mañanera de este miércoles.

